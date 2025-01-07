Мэр Москвы поздравил горожан с Рождеством

Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством в своем телеграм-канале.
«Один из самых почитаемых христианских праздников наполняет храмы радостью торжественных богослужений, улицы и площади — великим колокольным звоном, а сердца православных верующих — красотой и любовью. В эти дни мы особо ценим тепло человеческих отношений, дарим друг другу радость общения и, конечно же, верим в лучшее», — написал Мэр Москвы.
Он отметил, что душевную атмосферу в городе помогают создавать «Путешествие в Рождество» и другие фестивали проекта «Зима в Москве». На их площадках можно получить яркие впечатления и заняться добрыми делами.
«Друзья, путешествуя по рождественской столице, проникнитесь настроением светлого праздника. И пусть оно не покидает вас целый год. Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго», — заключил Сергей Собянин.