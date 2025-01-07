Духовная опора России: крымчан поздравили с Рождеством Христовым

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов поздравили православных христиан с Рождеством Христовым.
По словам Аксенова. крымчане, как и все жители России, бережно оберегают главные духовные ценности страны.
«Это один из самых любимых в нашем народе праздников. Он дарит нам свет веры и надежды, учит добру и состраданию, объединяет наш народ в делах любви и милосердия. Эти вечные ценности всегда были и остаются духовной опорой и фундаментом развития России», — написал он в Telegram.
Глава Крыма подчеркнул, что православная церковь вносит свой весомый вклад в укрепление мира и согласия, бережет нравственные и семейные ценности, чтит и приумножает культурное и историческое наследие нашего народа.
Константинов подчеркнул, что Рождество Христово — один из важнейших в православии праздников, который объединяет людей, напоминает каждому о милосердии и духовных ценностях.
«Рождество Христово — семейный, уютный праздник. Он вдохновляет нас на добрые поступки, дает нам силы справиться со всеми трудностями. Желаю крепкого здоровья и благополучия! Пусть благословение Господне пребудет с нами в наших помыслах и делах!» — написал он в Telegram.