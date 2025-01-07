Духовная опора России: крымчан поздравили с Рождеством Христовым

«Это один из самых любимых в нашем народе праздников. Он дарит нам свет веры и надежды, учит добру и состраданию, объединяет наш народ в делах любви и милосердия. Эти вечные ценности всегда были и остаются духовной опорой и фундаментом развития России», — написал он в Telegram.