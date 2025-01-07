«Дух наш становится сильнее»: Российские бойцы записали трогательные видеопоздравления по случаю Рождества

«Дорогие наши соотечественники, мы очень рады, что вы переживаете за нас. Это нас очень трогает. Ваши посылки, детские письма — когда читаешь их, дух наш становится сильнее, потому что мы не одни, нас дети там ждут. И за это мы готовы идти вперёд. Главное, чтобы у нас в тылу было всё хорошо», — отметил рядовой Виктор Архипов.