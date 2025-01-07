Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцы встретили Светлое Рождество в Александро-Невском соборе

Волгоградцы встретили Рождество Христово в Александро-Невском соборе. Богослужение в кафедральном соборе святого благоверного князя возглавил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Встретить один из самых главных праздников для православных волгоградцы пришли целыми семьями. Многие взяли с собой детей, чтобы вместе услышать церковные песнопения и молитвы.

Накануне в 17:00 началось праздничное всенощное бдение, а в 23:40 — Часы (краткое богослужение). В полночь 7 января во всех волгоградских храмах началась Божественная литургия. На службу в Александро-Невском соборе пришли сотни горожан.

Напомним, что губернатор в рождественский сочельник посетил храм Иоанна Кронштадтского на севере Волгограда. Здесь Андрей Бочаров пообщался с настоятелем и обсудил развитие храмового комплекса.

праздники
религии