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Ветеран Великой Отечественной войны из Иркутска отметил 101 год

Миней Тверских работал машинистом на первом пассажирском поезде Иркутской детской железной дороге.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске свой 101 день рождения отметил долгожитель Миней Тверских. Как сообщил в своем тг-канале мэр города Руслан Болотов, ветеран Великой Отечественной войны работал в составе машинистов, которые вели первый пассажирский поезд на Иркутской детской железной дороге.

— Желаю Минею Тверских крепкого сибирского здоровья, еще долгих лет жизни, благополучия и счастья, — написал градоначальник.

Помимо этого, долгожитель вместе с десятками тысяч сибиряков помогал приблизить победу советской армии в Великой Отечественной войне. По окончанию службы, устроился на завод тяжелого машиностроения имени Куйбышева.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что семь авиарейсов из областного центра вошли в список маршрутов на субсидирование.