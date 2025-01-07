Ветеран Великой Отечественной войны из Иркутска отметил 101 год

В Иркутске свой 101 день рождения отметил долгожитель Миней Тверских. Как сообщил в своем тг-канале мэр города Руслан Болотов, ветеран Великой Отечественной войны работал в составе машинистов, которые вели первый пассажирский поезд на Иркутской детской железной дороге.