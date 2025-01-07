Генетик Крутовский: непорочное зачатие Христа объяснимо с точки зрения науки

«По поводу партеногенеза у людей есть короткий ответ: это невозможно. Но гипотетически можно представить ситуацию, когда яйцеклетка вдруг начнет развиваться в зародыш. В экспериментах на мышах и приматах удавалось так стимулировать яйцеклетку, чтобы из нее развивался эмбрион без участия спермия. То есть в принципе это получается. Если событие нельзя полностью исключить, но трудно воспроизвести и повторить, то это событие мы и называем чудом, что, возможно, и произошло в случае Девы Марии», — считает Крутовский.