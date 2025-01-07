В Башкирию вернется теплая погода

По данным Башгидромета, в регионе пойдет мокрый снег, на дорогах образуется гололедица.
Сегодня, 7 января, местами будет идти небольшой снег. Днем столбик термометра опустится до −7,-12 градусов.
В среду, 8 января, ночью небольшой снег продолжится. На западе республики он будет умеренный. Днем снег не прекратится, в некоторых районах — метель. На дорогах прогнозируют снежные заносы, снежный накат и гололедицу. Температура воздуха ночью составит −9,-14 градусов, на востоке −17,-22. Днем потеплеет до −3,-8.
В четверг, 9 января, синоптики обещают снег и мокрый снег. В некоторых районах образуется гололед, мокрый снег будет налипать на провода и деревья, метель. Температура воздуха ночью составит −3,-8, днем ожидается −1,-6.