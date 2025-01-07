В Севастополе новый институт выяснит роль монастыря в первых раскопках Херсонеса

При этом в XIX веке, несмотря на присутствие религиозной общины на городище, активно велись его раскопки и был создан первый музей древностей. «В советское время, когда религия считалась мракобесием, факты из истории монастыря выбирались таким образом, чтобы его очернить. Но сейчас, 100 лет спустя, мы имеем возможность оценить все это без идеологической подоплеки и проследить реальное взаимодействие [между монастырем и археологами]. И уже сейчас мы видим, что не все раннее озвученные факты можно трактовать однозначно; видим, что эти отношения были очень многогранными: где-то стороны приходили к соглашениям, где-то возникали споры», — пояснила Гриненко.