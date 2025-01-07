В Севастополе новый институт выяснит роль монастыря в первых раскопках Херсонеса

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Изучение того, как проводились первые раскопки древнего города Херсонес Таврический, станет одной из тем работы сотрудников научно-исследовательского Института истории и археологии Византии и Причерноморья Севастопольского госуниверситета. В частности, уже начато исследование того, как в открытии памятников участвовали монахи основанного здесь в XIX веке монастыря, сообщила ТАСС научный сотрудник СевГУ Людмила Гриненко.
«Сейчас работа на стадии сбора данных: в историографии мы видим, что внимание уделялось отдельным эпизодам — конкретным разногласиям, сотрудничеству в конкретных вопросах. Но в целом существование монастыря как хозяйственного организма и раскопок как научной программы [в дореволюционный период], а также взаимодействие между ними комплексно пока не исследовалось. И стоит цель закрыть это “белое пятно”, — рассказала собеседница агентства.
Она напомнила, что раскопки на городище Херсонеса 200 лет назад начались именно с целью найти место крещения князя Владимира, позднее принесшего христианство на Русь, и увековечить его. Позднее вокруг него образовался монастырь, который просуществовал 70 лет и был восстановлен в этом году. Ранее сообщалось, что центральная часть городища, как и ранее, должна в ближайшее время перейти монастырю, а музей, созданный там после революции, перенесут в новое здание.
При этом в XIX веке, несмотря на присутствие религиозной общины на городище, активно велись его раскопки и был создан первый музей древностей. «В советское время, когда религия считалась мракобесием, факты из истории монастыря выбирались таким образом, чтобы его очернить. Но сейчас, 100 лет спустя, мы имеем возможность оценить все это без идеологической подоплеки и проследить реальное взаимодействие [между монастырем и археологами]. И уже сейчас мы видим, что не все раннее озвученные факты можно трактовать однозначно; видим, что эти отношения были очень многогранными: где-то стороны приходили к соглашениям, где-то возникали споры», — пояснила Гриненко.
Она отметила, что, несмотря на возникавшие время от времени противоречия, именно монастырь был точкой притяжения для приезжавших в Херсонес в XIX веке, и основными посетителями городища и музея были паломники. А хозяйственная деятельность монастыря неоднократно приводила к открытию новых объектов. Например, когда один из настоятелей решил разбить клумбу на пустыре, были обнаружены руины храма с ковчегом, под которым спустя еще несколько десятилетий советские ученые нашли античный театр, являющийся сейчас одной из визитных карточек Херсонеса.
«Дальнейшая задача состоит в том, чтобы систематизировать и проанализировать материал — и в итоге составить более или менее полную историю взаимодействия археологического и монастырского сообществ, которой в отечественной историографии пока нет», — добавила ученый.
О Херсонесе.
Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424−421 годах до н. э. здесь была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город входил в состав Римской и Византийской империй. Он просуществовал до конца XIV века н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В Средние века в этом регионе основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.