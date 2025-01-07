Как и когда отмечают праздник Крещения Господня и что принято делать в этот день

Крещение — это один из главных церковных праздников, ежегодно отмечающийся в январе. В этот день, который также называют Богоявлением, произошло одно из самых важных событий в христианской традиции — крещение Иисуса Христа в реке Иордан. О сути и значении этого праздника для православных верующих и о том, почему ныряние в прорубь в этот день не смоет все грехи, «Газете.Ru» рассказал священник Николай Конюхов.