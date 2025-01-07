На территории «Артека» обнаружили неизвестные православные поселения XIV-XV веков

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Неизвестные ранее поселения XIV-XV веков, которые , предположительно, принадлежали православным греческого обряда, обнаружены археологами на территории Международного детского центра «Артек». Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН Владислав Юрочкин, проводивший раскопки.
«Раскопки проводились в верхней части территории “Артек”, где нам удалось локализовать два археологических объекта, относящихся примерно к XIV-XV векам. Достаточно большое количество керамики встречается, причем керамики от раннего средневековья до позднего средневековья весь этот период», — сообщил Юрочкин.
Кроме того, удалось установить местоположение церкви, которая, предположительно, была разрушена в 1842 году из-за оползня.
Ученый предполагает, что это были поселения местного населения, которое называли крымскими греками по их вере, а не по происхождению. Чем могло заниматься население археологам предстоит выяснить в процессе дальнейшего изучения.
Археолог отметил, что практически вся территория нынешнего «Артека» — благодатное место для ученых, поскольку люди его населяли с древнейших времен, еще с эпохи бронзы. В советское время были сделаны находки керамических и разных шлифованных изделий, предположительно фрагмента скипетра, который мог принадлежать знатному человеку.
Полноценные археологические исследования в «Артеке» начались в 2016 году в рамках реконструкции. Была найдена уникальная христианская базилика храма, относящегося к VI веку н. э. Дату удалось установить по найденной керамике, проводятся исследования древнее крымскотатарское кладбище, которое частично находится на территории центра. Впервые были очерчены его границы, проводится тщательное изучение.
В 2025 году археологи Севастопольского государственного университета планируют провести раскопки единственного на южном побережье Крыма крестово-купольного византийского храма XI века нашей эры.
Об «Артеке».
«Артек» — самый знаменитый пионерский лагерь СССР — основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. «Артек» — один из самых результативных госпроектов развития в Крыму. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. В 2025 году «Артек» отмечает 100-летия со дня основания.