На территории «Артека» обнаружили неизвестные православные поселения XIV-XV веков

«Артек» — самый знаменитый пионерский лагерь СССР — основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. «Артек» — один из самых результативных госпроектов развития в Крыму. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. В 2025 году «Артек» отмечает 100-летия со дня основания.