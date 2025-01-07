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Северный мост закрывают в Магнитогорске

В Магнитогорске закрывают с 8 января Северный мост, сообщили в администрации города.

Источник: РИА "Новости"

Движение по мосту закрыто на время ремонта — до 1 ноября 2025 года. В связи с этим меняется движение общественного транспорта, включая маршрутные такси.

Так известно, что автобус № 19 будет курсировать по такому маршруту: «Коробова» — «Сиреневый» — «Калмыкова» — «Магуз» — «Станичная» — «Детская поликлиника» — 136-й микрорайон — 134-й микрорайон — ТЦ «Европейский» — «Завенягина» — «Ледовый дворец» — «Дом обороны» — «Музей» — «Обувная фабрика» — «Цирк» — «Изумруд» — «Дом Советов» — «Драмтеатр» — «Центральный стадион» — «Поликлиника» — «Чапаева» — площадь Носова — площадь Свердлова — «Дворец спорта» — «Дом дружбы народов» — «Химчистка» — площадь Привокзальная.

Более детально о новых маршрутах можно узнать на сайте мэрии.