Молдавский клуб предложил контракт Роналду

«Ему не придётся привыкать к другим цветам, мы тоже играем в жёлтом и синем. После завершения карьеры мы обещаем ему место в администрации клуба в качестве международного амбассадора академии или тренера детских групп! Криштиану, мы ждём тебя», — говорится в заявлении клуба в соцсетях.
Накануне сообщалось, что Роналду рассматривает три варианта развития событий в карьере. Он может продлить контракт с саудовским клубом, вернуться в Португалию или завершить спортивную карьеру.
В текущем сезоне футболист сыграл за команду 19 матчей, забил 16 голов и отдал три результативные передачи.