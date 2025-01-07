Молдавский клуб предложил контракт Роналду

«Ему не придётся привыкать к другим цветам, мы тоже играем в жёлтом и синем. После завершения карьеры мы обещаем ему место в администрации клуба в качестве международного амбассадора академии или тренера детских групп! Криштиану, мы ждём тебя», — говорится в заявлении клуба в соцсетях.