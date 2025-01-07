Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавский клуб предложил контракт Роналду

Молдавская «Дачия» обратилась к нападающему «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Источник: Reuters

«Ему не придётся привыкать к другим цветам, мы тоже играем в жёлтом и синем. После завершения карьеры мы обещаем ему место в администрации клуба в качестве международного амбассадора академии или тренера детских групп! Криштиану, мы ждём тебя», — говорится в заявлении клуба в соцсетях.

Накануне сообщалось, что Роналду рассматривает три варианта развития событий в карьере. Он может продлить контракт с саудовским клубом, вернуться в Португалию или завершить спортивную карьеру.

В текущем сезоне футболист сыграл за команду 19 матчей, забил 16 голов и отдал три результативные передачи.