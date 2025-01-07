В Хабаровском крае воссоздадут национальное удэгейское стойбище

Авторы идеи возведения этого объекта, который получил название «Онку», ставят целью открыть этнографический комплекс в удэгейском селе Гвасюги района имени Лазо. Гвасюги — это единственное национальное удэгейское село на территории Хабаровского края. Здесь пока нет ни отдельного музея, ни другого исторического объекта, показывающего уникальность культуры удэге.