В Хабаровском крае воссоздадут национальное удэгейское стойбище

Хабаровский краевой благотворительный фонд милосердия «Биосфера» выиграл грант регионального правительства на возведение этнографического комплекса, облик которого будет соответствовать традиционному удэгейскому стойбищу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Авторы идеи возведения этого объекта, который получил название «Онку», ставят целью открыть этнографический комплекс в удэгейском селе Гвасюги района имени Лазо. Гвасюги — это единственное национальное удэгейское село на территории Хабаровского края. Здесь пока нет ни отдельного музея, ни другого исторического объекта, показывающего уникальность культуры удэге.
— Когда Владимир Клавдиевич Арсеньев изучал наш Уссурийский край, он делал рисунки удэгейских стойбищ. Наша идея заключается в воссоздании такого стойбища по наброскам исследователя. Внутри мы разместим традиционные костюмы и предметы быта. А местные жители смогут тут проводить различные мероприятия, включая национальные праздники, — рассказала заместитель председателя совета благотворительного фонда «Биосфера» Любовь Плетнева.
Этнографический комплекс «Онку», что переводится с удэгейского как «хозяин тайги и гор», должен стать центром культурного общения и проведения мероприятий по возрождению традиций и духовной культуры удэгейцев.