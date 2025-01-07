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Волгоградцев призвали отдать ненужные елки львам, енотам и медведям

Местных жителей просят не выбрасывать оставшиеся после праздников деревья.

Источник: Getty Images via Unsplash+

Местных жителей просят не выбрасывать оставшиеся после праздников деревья: хвойники пригодятся львам, енотам, медведям и другим обитателям зооцентра.

Елки, которые многие волгоградцы собираются выкидывать после Нового года и Рождества, можно сдать в зооцентр «Дино». Львы, еноты, лисицы и медведи любят играть с еловыми веточками.

Кроме того, диким животным нравится запах хвои. Перед тем как отнести деревья в центр, нужно убедиться, что на них не осталось игрушек и других украшений. В ином случае животное может пострадать.

Посещение необходимо согласовать с руководством организации.

«Для вас экологическая привычка — для нас развлечение диким животным», — написали в телеграм-канале зооцентра.