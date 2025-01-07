Жителей шести районов Хабаровского края попросили не выезжать за город

Жителей и гостей региона просят соблюдать правила безопасности. В том числе не перегружать электросеть, используя обогревательные приборы, чтобы не устроить пожар. Следует также воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, не ходить в лес и к водоемам. Особенно просят следить за детьми.