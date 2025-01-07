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Жителей шести районов Хабаровского края попросили не выезжать за город

Снег и метель обрушатся на несколько районов Хабаровского края.

Сейчас в Ричмонде: -3° 4 м/с 80% 756 мм рт. ст. +1°
Источник: Агентство «Москва»

В шести районах Хабаровского края ожидаются метель и сильный ветер, которые могут привести к неприятным последствиям, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Снег, местами сильный, ожидают в Советско-Гаванском, Ванинском, Николаевском и Ульчском районах с 7 по 9 января. Ветер в порывах может достигать 22 метров в секунду.

Спасатели предупреждают, что из-за непогоды возможны аварии на объектах ТЭК и ЖКХ. Кроме того, вероятно падение деревьев, кровли зданий, а также обрушение плохо закреплённых конструкций. Высок также риск ДТП и нарушение работы транспорта.

Жителей и гостей региона просят соблюдать правила безопасности. В том числе не перегружать электросеть, используя обогревательные приборы, чтобы не устроить пожар. Следует также воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, не ходить в лес и к водоемам. Особенно просят следить за детьми.