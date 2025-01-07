Макет самаркандского Регистана представили на фестивале льда и снега в КНР

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Макет самаркандской площади Регистан представлен на фестивале льда и снега в Китае, сообщает ИА «Дунё».
«В китайском городе Харбине провинции Хэйлунцзян в тематическом парке “Большой мир льда и снега” открылся 26-й зимний фестиваль льда и снега. Одной из главных достопримечательностей традиционного фестиваля является макет площади Регистана в Самарканде, сделанный из льда», — говорится в сообщении.
По информации организаторов, для возведения снежного городка площадью в миллион квадратных метров понадобилось в общей сложности 300 тыс. кубометров льда и снега.
«Городок разделен на девять основных зон, в которых воссозданы достопримечательности 42 стран и 3 регионов, входящих в Олимпийский совет Азии», — говорится в сообщении.
В его дизайне использовали элементы предстоящих зимних Азиатских игр, которые начнутся в Харбине 7 февраля 2025 года.
Здесь можно увидеть более тысячи удивительных красочных ледяных и снежных скульптур с подсветкой.
В 2024 году ледовый городок посетили около 3 млн человек.