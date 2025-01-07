Макет самаркандского Регистана представили на фестивале льда и снега в КНР

«В китайском городе Харбине провинции Хэйлунцзян в тематическом парке “Большой мир льда и снега” открылся 26-й зимний фестиваль льда и снега. Одной из главных достопримечательностей традиционного фестиваля является макет площади Регистана в Самарканде, сделанный из льда», — говорится в сообщении.