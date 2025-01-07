Созданы способные «изменить характер будущих войн» атомные часы

По этим данным, цезиевые атомные фонтанные часы NIM-TF3 высотой 1,5 метра и размером с небольшой холодильник можно загрузить на военный грузовик, и после длительной транспортировки по ухабистым дорогам и в суровых условиях они сохраняют неопределенность хронометража (колебания точности отчета времени) в менее чем квадриллионную долю секунды.