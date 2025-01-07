Лукашенко сказал про мир и согласие в поздравлении с Рождеством 7 января

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что праздник вдохновляет души радостью, а также дарит надежду на исполнение заветных желаний. Кроме того, он добавил, что, собираясь в кругу близких и родных людей, белорусы делятся самым важным, сокровенным, задумываются о вечных, непреходящих смыслах и истинах.