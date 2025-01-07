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Лукашенко сказал про мир и согласие в поздравлении с Рождеством 7 января

Лукашенко поздравил православных христиан с Рождеством Христовым 7 января.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января, во вторник, сказал про мир и согласие в поздравлении с Рождеством Христовым. Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении православным христиан отметил, что праздник Рождества Христова проникнут любовью к Богу, праведностью, состраданием.

— Он вдохновляет на дела милосердия и призывает к миру и согласию, — подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что праздник вдохновляет души радостью, а также дарит надежду на исполнение заветных желаний. Кроме того, он добавил, что, собираясь в кругу близких и родных людей, белорусы делятся самым важным, сокровенным, задумываются о вечных, непреходящих смыслах и истинах.

Президент пожелал, чтобы светлый праздник Рождества Христова стал источником духовных сил для новых открытий и свершений.

Ранее мы собрали, что можно и нельзя делать на православное Рождество 7 января.

Кстати, вертеп с живым ягненком развернули к Рождеству у известной белорусской церкви.

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