Лукашенко сказал про мир и согласие в поздравлении с Рождеством 7 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 января, во вторник, сказал про мир и согласие в поздравлении с Рождеством Христовым. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении православным христиан отметил, что праздник Рождества Христова проникнут любовью к Богу, праведностью, состраданием.
— Он вдохновляет на дела милосердия и призывает к миру и согласию, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что праздник вдохновляет души радостью, а также дарит надежду на исполнение заветных желаний. Кроме того, он добавил, что, собираясь в кругу близких и родных людей, белорусы делятся самым важным, сокровенным, задумываются о вечных, непреходящих смыслах и истинах.
Президент пожелал, чтобы светлый праздник Рождества Христова стал источником духовных сил для новых открытий и свершений.
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