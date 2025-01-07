Одиннадцать домов в стиле модерн капитально отремонтируют в столице в 2025 году

«Один из домов с элементами модерна, построенный в 1913 году, находится в Большом Афанасьевском переулке (д. 16/8). Здание имеет сложную форму. На первом этаже располагаются большие витринные окна. Последний украшен щипцом и отделен от нижних массивным венчающим карнизом. Фасады декорированы лопатками, межэтажными поясами, розетками», — говорится в материале.
Как отмечается, в 2025 году специалисты расчистят, промоют и обработают антигрибковыми составами фасады, приведут в порядок кирпичную кладку и облицовочный кирпич. Здание оштукатурят и окрасят, сохранив исторический бежевый и кремово-белый цвет. На крыше заменят обрешетку и кровельное покрытие, а для поддержания оптимального температурно-влажностного режима сделают теплоизоляцию из минеральных ватных плит. Деревянные элементы обработают составом, защищающим от огня и биологического воздействия. Кроме того, в здании заменят магистрали и стояки центрального отопления, холодного водоснабжения и канализации.
«Еще одно здание в стиле модерн, которое преобразится в 2025 году, — пятиэтажный многоквартирный жилой дом в Фурманном переулке (д. 18). Известный как доходный дом А. Н. Монигетти, он был построен в 1917 году архитектором Николаем Матвеевым. Первый этаж выделен рустом, порталы входных групп имеют плавные формы. По центральной оси здания расположен сквозной проезд во двор, поддержанный лопатками. На осях входных групп главного фасада размещены балконы с кованными металлическими ограждениями», — рассказали в пресс-службе.
Так, в ходе ремонта приведут в порядок фасады, подвал и крышу здания, а также заменят ряд инженерных систем. Мастера расчистят и промоют стены, починят кирпичную кладку, восстановят декоративные элементы. Места намокания обработают антигрибковыми составами. Дом оштукатурят и окрасят в исторические цвета «серый янтарь» и «кремово-белый». Планируется заменить электрическую сеть, а также трубы центрального отопления, канализации, холодного и горячего водоснабжения.
Отмечается, что в 2025 году исторический облик также вернут зданию на ул. Спиридоновка (д. 25/20, строение 1). Оно построено в стиле модерн в 1917 году по проекту архитектора Карла Альбрехта как доходный дом. На фасадах расположены прямоугольные эркеры, по периметру тянутся межэтажный и венчающий карнизы. На уровне второго этажа окна украшены замковыми камнями, а на уровне четвертого в межоконных пространствах размещены пилястры с капителями.
Как указано, мастера обновят фасад, крышу и подъезды здания, а также заменят ряд инженерных систем. Чтобы вернуть 100-летнему дому былую красоту, ремонт будут вести по специально разработанному плану, с использованием современных российских материалов и технологий. Фасад расчистят и промоют, восстановят кирпичную кладку, обработают антигрибковым составом места намокания. Все декоративные элементы приведут в порядок. Зданию вернут его исторические цвета.