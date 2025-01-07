Одиннадцать домов в стиле модерн капитально отремонтируют в столице в 2025 году

Как отмечается, в 2025 году специалисты расчистят, промоют и обработают антигрибковыми составами фасады, приведут в порядок кирпичную кладку и облицовочный кирпич. Здание оштукатурят и окрасят, сохранив исторический бежевый и кремово-белый цвет. На крыше заменят обрешетку и кровельное покрытие, а для поддержания оптимального температурно-влажностного режима сделают теплоизоляцию из минеральных ватных плит. Деревянные элементы обработают составом, защищающим от огня и биологического воздействия. Кроме того, в здании заменят магистрали и стояки центрального отопления, холодного водоснабжения и канализации.