Россиян предупредили о росте дипфейк-звонков от «родственников»

Эксперты предупредили, что аферисты могут позвонить потенциальной жертве, представившись «близким родственником» или «начальником». Мошенники также прибегают к видеозвонкам с использованием дипфейков в реальном времени, им в этом помогает искусственный интеллект (ИИ). Кроме того, они могут отправить в Telegram несуществующее сообщение в формате «кружочка» и обмануть пользователей.