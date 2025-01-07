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В центре Омска на льду Оми образовались проталины

Лед на реке начал таять из-за аномально теплой погоды.

Источник: Комсомольская правда

Лед на омских реках становится непрочным и опасным. Из-за аномальной плюсовой температуры, установившейся в начале января, там начинают образовываться проталины.

Например, такие проталины, характерные больше для начала весны, чем для января, очевидцы заметили на Оми. Такие же участки, по сообщению портала «Ом1», отмечаются и на Иртыше, в месте его слияния с Омью и далее вдоль набережной Тухачевского.

Отметим, что официальной оценки безопасности омских рек от ГУ МЧС по Омской области пока не поступало.