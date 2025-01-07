В Волгоградской области 7 января ветер усилится до 20 м/с при +3 градусах

В Волгоградской области 7 января будет облачно. Днем прогнозируют мокрый снег, дождь со снегом и просто дождь, а на дорогах возможна гололедица. Порывы южного ветра составят 8−13 м/с, местами порывы усилятся до 15−20 м/с.
В середине дня столбики термометров покажут днем −2…+3 градуса, сообщили в региональном ЦГМС. Ночью температура составит −4…+1 градус.
В самом Волгограде ни дождя, ни снега не ожидается, на дорогах также обещают гололедицу. Днем ветер усилится до 8−13 м/с, а столбики термометров будут колебаться между −1 и +1 градусами.