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В Волгоградской области 7 января ветер усилится до 20 м/с при +3 градусах

В регионе Рождество пройдет со снегом и дождем.

Сейчас в Ричмонде: -5° 5 м/с 91% 755 мм рт. ст. +1°

В Волгоградской области 7 января будет облачно. Днем прогнозируют мокрый снег, дождь со снегом и просто дождь, а на дорогах возможна гололедица. Порывы южного ветра составят 8−13 м/с, местами порывы усилятся до 15−20 м/с.

В середине дня столбики термометров покажут днем −2…+3 градуса, сообщили в региональном ЦГМС. Ночью температура составит −4…+1 градус.

В самом Волгограде ни дождя, ни снега не ожидается, на дорогах также обещают гололедицу. Днем ветер усилится до 8−13 м/с, а столбики термометров будут колебаться между −1 и +1 градусами.