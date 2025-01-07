Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медик Яна Семеина призвала южноуральцев больше гулять зимой

По словам заведующей отделением медицинской реабилитации № 1, пешие прогулки прекрасно повышают общую выносливость организма и являются одним из видов тренировки.

Источник: Агентство «Москва»

В день медик рекомендует проходить от 5 до 10 тысяч шагов. При этом, если увеличить скорость передвижения до 5−7 километров в час, то можно позитивно повлиять на сердечно-сосудистую и дыхательную системы организма, укрепить мышцы ног и тазового пояса.

Также можно взять в руки специальные палки, которые позволят вовлечь в тренировочный процесс большее количество мышц и систем. Помимо чисто физиологического эффекта, повысится и безопасность процесса.

Из других преимуществ зимних прогулок на свежем воздухе медик выделяет: возможность получить витамин D, сжечь накопленные за праздники калории, зарядиться энергией и подышать свежим воздухом.

здоровье