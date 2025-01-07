Медик Яна Семеина призвала южноуральцев больше гулять зимой

В день медик рекомендует проходить от 5 до 10 тысяч шагов. При этом, если увеличить скорость передвижения до 5−7 километров в час, то можно позитивно повлиять на сердечно-сосудистую и дыхательную системы организма, укрепить мышцы ног и тазового пояса.
Также можно взять в руки специальные палки, которые позволят вовлечь в тренировочный процесс большее количество мышц и систем. Помимо чисто физиологического эффекта, повысится и безопасность процесса.
Из других преимуществ зимних прогулок на свежем воздухе медик выделяет: возможность получить витамин D, сжечь накопленные за праздники калории, зарядиться энергией и подышать свежим воздухом.