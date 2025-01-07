Медик Яна Семеина призвала южноуральцев больше гулять зимой

В день медик рекомендует проходить от 5 до 10 тысяч шагов. При этом, если увеличить скорость передвижения до 5−7 километров в час, то можно позитивно повлиять на сердечно-сосудистую и дыхательную системы организма, укрепить мышцы ног и тазового пояса.