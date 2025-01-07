Во вторник в Петербург придет потепление

Сегодня, 7 января, Петербург окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, движущегося с запада. В результате ожидается преобладание облачной погоды, выпадение снега, который иногда может переходить в мокрый снег. Как рассказали синоптики «Фобос», после 13−14 часов существует вероятность появления ледяного дождя и гололедов. Возможны случаи налипания мокрого снега на электрические провода и ветки деревьев, а дороги и тротуары станут скользкими.