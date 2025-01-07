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Во вторник в Петербург придет потепление

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4−9 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: -5° 5 м/с 91% 755 мм рт. ст. +1°
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 7 января, Петербург окажется под влиянием теплого атмосферного фронта, движущегося с запада. В результате ожидается преобладание облачной погоды, выпадение снега, который иногда может переходить в мокрый снег. Как рассказали синоптики «Фобос», после 13−14 часов существует вероятность появления ледяного дождя и гололедов. Возможны случаи налипания мокрого снега на электрические провода и ветки деревьев, а дороги и тротуары станут скользкими.

Температурный диапазон составит от 0 до −2 градусов в городе и от −4 до +1 градуса в Ленинградской области. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление начнёт снижаться и достигнет отметки 750 миллиметров ртутного столба, что является показателем ниже нормы.

В среду также прогнозируется снегопад, переходящий в мокрый снег, образование снежного наката на дорогах и гололёд. Днем температура будет держаться вблизи нулевой отметки.