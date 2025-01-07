Кому в Крыму нужно менять водительские права в 2025 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв — РИА Новости Крым. Крымчане, срок действия водительских прав у которых заканчивается в декабре 2025 года, могут не менять документы еще три года после указанной даты. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции МВД по республике Олег Федоровский.
По его словам, водительские удостоверения, срок действия которых заканчивается в период с 1 января 2022 по 31 декабря 2025, автоматически продлеваются на три года.
«Это значит, что лица, которые имеют такие водительские удостоверения, спокойно управляют своим транспортным средством — как для индивидуальных целей, так и с целью работы. То есть к цифре окончания срока действия прибавляем три года и получаем окончательный срок», — пояснил Федоровский.
Таким образом, крайний срок действия документов, в которых указана дата 31 декабря 2025 года, «изменится» на 31 декабря 2028 года, уточнил он.
Федоровский подчеркнул, что пока неизвестно, будет ли и дальше продлеваться срок замены водительских прав, срок действия которых истекает 31 декабря 2025 года, потому призвал водителей озаботиться вопросом их замены заранее.
Это, в частности, касается тех, кто получал права в 2016 году.
«С 1 января 2026 они будут недействительными и попадут под соответствующие санкции Административного кодекса РФ», — предупредил инспектор.
По словам Федоровского, процедура замены водительских прав не представляет никакой сложности. Чтобы ее пройти, потребуется медицинское заключение об отсутствии ограничений к управлению транспортным средством и оплата госпошлины в размере 2 тысяч рублей, уточнил он. Никаких экзаменов пересдавать не придется.
«Ничего не надо пересдавать. Записываемся через портал Госуслуг, в назначенное время приходим — и получаем услугу. Занимает данная процедура до 20 минут, достаточно быстро. При наличии всех документов и правильности оформления никаких вопросов возникнуть не может», — заверил представитель ГАИ.