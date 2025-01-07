Кому в Крыму нужно менять водительские права в 2025 году

Крымчане, срок действия водительских прав у которых заканчивается в декабре 2025 года, могут не менять документы еще три года после указанной даты. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал Старший государственный инспектор безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции МВД по республике Олег Федоровский.