Патриарх Кирилл по просьбе Путина освятил кресты и иконки для бойцов СВО

«Здесь кресты, а также нательные иконочки с изображением святого равноапостольного великого князя Владимира, основателя нашего государства, того, кто защищал с мечом в руках Отечество наше, который и сейчас остается символом собирания Русской земли. Но, кроме того, это ещё и Ваш небесный покровитель. Так что, думаю, это будет особенно вразумительно и приятно для всех воинов, которые получат эти изображения», — подчеркнул патриарх.