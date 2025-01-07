В Подмосковье коллекцию монет из Новосибирска приняли за взрывное устройство

Необычный инцидент произошел в почтовом отделении «Внуково-2» в Подмосковье, где бдительность сотрудников привела к экстренной эвакуации. Причиной послужила посылка из Новосибирска, содержимое которой на рентгеновском снимке показалось подозрительным, сообщает «Сиб.фм».
В понедельник, 6 января, при просвечивании посылок сотрудники почтового отделения обнаружили на экране рентгена изображение, напоминающее элементы самодельного взрывного устройства. По информации ряда телеграм-каналов, на снимке были видны гвозди и провода, что вызвало опасения. Позднее в сети появилась подложная информация о возможном наличии тротила в посылке.
В результате сотрудники почтового отделения были эвакуированы, а на место были вызваны взрывотехники. Подозрительная бандероль была вскрыта, и выяснилось, что внутри находится коллекция советских монет. Очертания монет на рентгеновском снимке и их расположение создали иллюзию наличия гвоздей и проводов, что и стало причиной ложной тревоги.
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