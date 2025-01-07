В Подмосковье коллекцию монет из Новосибирска приняли за взрывное устройство

В результате сотрудники почтового отделения были эвакуированы, а на место были вызваны взрывотехники. Подозрительная бандероль была вскрыта, и выяснилось, что внутри находится коллекция советских монет. Очертания монет на рентгеновском снимке и их расположение создали иллюзию наличия гвоздей и проводов, что и стало причиной ложной тревоги.