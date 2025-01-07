«Беларусбанк» предупредил об изменениях в обслуживании банковских карт с 1 февраля. Подробности озвучили в пресс-службе банка.
В сообщении говорится, что изменения коснутся вознаграждений за операции, которые выполняются банком. В пресс-службе уточнили, что с 1 февраля 2025 года вознаграждение за обслуживание карточки Mastercard World, которая была оформлена в рамках банковского продукта «Щодрая», уплачиваемое ежемесячно, не будет взиматься в том месяце, в котором объем отраженных по счету безналичных операций при использовании карты или же ее реквизитов, составляет 600 рублей или более.
Отмечается, что с указанной даты банк будет брать 2,5% от суммы за снятие наличных в банкоматах других банков. Кроме того, изменится размер оплаты, который необходимо будет внести за перевыпуск карточки в случае ее потери (хищения). Так, международные карты Белкарт-Maestro, Белкарт-Стандарт, Белкарт-Премиум, карточки, которые были оформлены в рамках банковского продукта «Карта учащегося», Белкарт-Премиум-Maestro, Белкарт-Корпоративная, Maestro", будут стоить 12 рублей. Что касается карточек Mastercard, то их стоимость составит 20 рублей.
В пресс-службе отметили, что один рубль необходимо будет заплатить в том случае, если держатель карты проводит безналичный платеж по реквизитам, которые указаны держателем, во всех службах «Беларусбанка». Речь идет про инфокиоски, интернет-банкинг и так далее. Вместе с тем, 2,5% от суммы будут брать за операции с карточками других банков.
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