Беларусбанк предупредил об изменениях в обслуживании банковских карт с 1 февраля

В сообщении говорится, что изменения коснутся вознаграждений за операции, которые выполняются банком. В пресс-службе уточнили, что с 1 февраля 2025 года вознаграждение за обслуживание карточки Mastercard World, которая была оформлена в рамках банковского продукта «Щодрая», уплачиваемое ежемесячно, не будет взиматься в том месяце, в котором объем отраженных по счету безналичных операций при использовании карты или же ее реквизитов, составляет 600 рублей или более.