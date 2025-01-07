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Житель Башкирии купил сторублевый лотерейный билет и выиграл более 8 млн рублей

Житель Башкирии выиграл более 8 млн рублей в новогодней лотерее.

Источник: Комсомольская правда

Житель Башкирии стал обладателем суперприза в государственной лотерее «Забава от Русского лото».

По данным организаторов «Столото», житель Башкирии купил лотерейный билет за 100 рублей через мобильное приложение и выиграл 8104620 рублей. Как рассказали в пресс-службе государственной лотереи, он выполнил условия розыгрыша, который прошел в нынешние новогодние праздники.

Согласно условиям розыгрыша, выиграть более 8 млн рублей можно было, либо угадав 12 чисел из 24, либо, не угадав ни одного. Житель Башкирии не отгадал ни одного числа и стал обладателем денежного приза.

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