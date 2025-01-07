Стало известно, насколько в этом году подорожает жизнь в Новосибирске и области

Новосибирск остановился около отметки в 12%. Как сообщили в региональном департаменте по тарифам, среднее увеличение составит 11,9%, а максимальный индекс роста в регионе может достичь 13,5%. Подорожают электро-, водоснабжение, отопление, вывоз мусора и другие услуги, в том числе капремонт.
С 1 июля тарифы на холодную воду в Новосибирске увеличатся на 11,9%, на горячую — на 12,1%. Отопление и электричество подорожают на 12,6%. Стоимость капитального ремонта жилья в новом году составит 19,29 рубля за квадратный метр.