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Стало известно, насколько в этом году подорожает жизнь в Новосибирске и области

Традиционная индексация тарифов на ЖКУ планируется на 1 июля 2025 года. Решение принято на федеральном уровне, однако конкретные цифры для каждого региона определяются самостоятельно — от 8,6% до 21,1%.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Новосибирск остановился около отметки в 12%. Как сообщили в региональном департаменте по тарифам, среднее увеличение составит 11,9%, а максимальный индекс роста в регионе может достичь 13,5%. Подорожают электро-, водоснабжение, отопление, вывоз мусора и другие услуги, в том числе капремонт.

С 1 июля тарифы на холодную воду в Новосибирске увеличатся на 11,9%, на горячую — на 12,1%. Отопление и электричество подорожают на 12,6%. Стоимость капитального ремонта жилья в новом году составит 19,29 рубля за квадратный метр.

ЖКХ