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Выполняют важную задачу: В МЧС рассказали о проходящих службу животных

В частях МЧС России служат свыше 300 котов, собак, есть также белки, рыбки, черепахи. Об этом сообщили в департаменте информационной политики спасательного ведомства.

Источник: Life.ru

В МЧС служат свыше 300 собак и кошек. Видео © Telegram / МЧС России.

«Сейчас в частях МЧС России служат более 300 котов, собак. Есть даже белки, рыбки, черепахи», — указано в сообщении.

В ведомстве дополнили, что животные выполняют важную задачу — дарят тепло и поддержку, а также помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжёлых выездов. Каждый день на службу с сотрудниками МЧС РФ заступают добровольцы из специального отряда «Семёнычи», который назвали так в память о коте-пожарном Семёне из Тюмени. Изначально в отряде состояли только коты, однако теперь там начали появляться и другие животные.

А ранее Life.ru писал, что кот Толик из отряда «Семёнычи» в Москве «дослужился» до звания прапорщика. Животное-спасатель несёт службу в 89-й пожарной части в ЮВАО.