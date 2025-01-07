Отключения света пройдут в одном из районов Воронежской области

В зону отключений попадают дома в нескольких населенных пунктах: Ольховатка; Крюков; Саловка; Заболотовка. Ознакомиться с подробным графиком отключений можно по ссылке. Ранее РИА «Воронеж» писало, что в январе 2025 года планово отключать электричеств будут на территории 15 районов Воронежской области. В период отключений специалисты проводят текущий и комплексный ремонт, расчистку трасс, техническое присоединение, техобслуживание и монтаж оборудования.