Отключения света пройдут в одном из районов Воронежской области

В январе 2025 года в Воронежской области продолжатся плановые отключения электричества. Начиная с пятницы, 10 января, отключения запланированы в населенных пунктах на территории Ольховатского района. График опубликовали на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии. Свет будут кратковременно отключать 10, 11 и 12 января в период с 8:00 до 17:00.
В зону отключений попадают дома в нескольких населенных пунктах: Ольховатка; Крюков; Саловка; Заболотовка. Ознакомиться с подробным графиком отключений можно по ссылке. Ранее РИА «Воронеж» писало, что в январе 2025 года планово отключать электричеств будут на территории 15 районов Воронежской области. В период отключений специалисты проводят текущий и комплексный ремонт, расчистку трасс, техническое присоединение, техобслуживание и монтаж оборудования.