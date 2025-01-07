Юные омичи смогли бесплатно посмотреть новогоднюю сказку

Юные омичи смогли бесплатно посетить новогодний спектакль «Холодушка и волшебный кристалл». Пригласительные на него получили школьники-отличники, дети из многодетных семей и дети, чьи родители трудятся в подведомственных муниципалитету учреждениях. Например, работают на уборке и благоустройстве города, на пассажирском транспорте и так далее.