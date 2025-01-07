Юные омичи смогли бесплатно посмотреть новогоднюю сказку

Юные омичи смогли бесплатно посетить новогодний спектакль «Холодушка и волшебный кристалл». Пригласительные на него получили школьники-отличники, дети из многодетных семей и дети, чьи родители трудятся в подведомственных муниципалитету учреждениях. Например, работают на уборке и благоустройстве города, на пассажирском транспорте и так далее.
Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, добрую новогоднюю сказку посмотрели более 500 детей. Такой новогодний подарок стал возможен благодаря помощи мецената ОлегаНеверова, учредителя ООО «Продтехнологии» (ТМ «Холодушка»).
«Под его патронажем уже находится лицей № 74 на Левобережье. Теперь с легкой руки мецената проект получил новый вектор, не связанный с материальной-технической стороной вопроса. Считаю это хорошим началом», — отметил Сергей Шелест.