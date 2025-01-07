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16-летнюю девушку с черной сумкой ищут во Владивостоке

Она вышла из дома четвертого января и пропала.

Источник: Соцсети

16-летняя Анастасия Гулида вышла из дома на Черняховского во Владивостоке еще 4 января и не вернулась. Девушку ищут третьи сутки родители, полицейские и волонтеры, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

На звонки и сообщения подросток не отвечает. Настя невысокая: 160 сантиметров, худощавая. У нее светло-русые волосы ниже плеч. В день пропажи носила черный короткий пуховик, темные джинсы и черные ботинки с такого же цвета сумкой.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просим позвонить по телефонам:

8 (423) 226−71−71, 102 или 112 — полиция;

8 914 721 22 32, 8 908 987 39 19 — волонтеры (телеграм/WhatsApp).

Ранее «КП» писала о поиске ребенка, пропавшего несколько дней назад. К счастью, сегодня, 7 января, его нашли и вернули домой.