16-летнюю девушку с черной сумкой ищут во Владивостоке

На звонки и сообщения подросток не отвечает. Настя невысокая: 160 сантиметров, худощавая. У нее светло-русые волосы ниже плеч. В день пропажи носила черный короткий пуховик, темные джинсы и черные ботинки с такого же цвета сумкой.