Губернатор Новосибирской области поздравил жителей региона с Рождеством

— Пусть праздник станет источником душевных сил, настроит на созидательный труд. Крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа и энергии для реализации благородных начинаний. Пусть в ваших домах царят мир, согласие и любовь, — говорится в публикации.