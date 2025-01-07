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Губернатор Новосибирской области поздравил жителей региона с Рождеством

Он назвал праздник символом чистоты.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опубликовал в своём телеграм-канале поздравление с Рождеством Христовым, адресованное жителям региона.

— Пусть праздник станет источником душевных сил, настроит на созидательный труд. Крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа и энергии для реализации благородных начинаний. Пусть в ваших домах царят мир, согласие и любовь, — говорится в публикации.

Глава региона также подчеркнул, что Рождество служит символом чистоты и милосердия. Праздник способен побудить самые тёплые чувства.