Губернатор Новосибирской области поздравил жителей региона с Рождеством

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опубликовал в своём телеграм-канале поздравление с Рождеством Христовым, адресованное жителям региона.
— Пусть праздник станет источником душевных сил, настроит на созидательный труд. Крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа и энергии для реализации благородных начинаний. Пусть в ваших домах царят мир, согласие и любовь, — говорится в публикации.
Глава региона также подчеркнул, что Рождество служит символом чистоты и милосердия. Праздник способен побудить самые тёплые чувства.