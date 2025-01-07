Американский нападающий ХК «Динамо-Минск» Энас сравнил Минск с Вашингтоном

Американский нападающий ХК «Динамо-Минск» Сэм Энас сравнил Минск с Вашингтоном, пишет агентство «Минск-Новости».
Энас обратил внимание на то, что в Минске царит потрясающая рождественская атмосфера, добавив, что все очень нарядно украшено, повсюду звучит музыка. Он добавил, что вместе со своей женой Грэйс гуляли по ярмарке, где попробовали классные колбаски-гриль.
— А один из продавцов узнал меня и угостил шашлыком с напитком — было очень вкусно! — признался нападающий.
Кроме того, он признался, что его очень впечатляют исторические здания.
— Чем-то этот город напоминает Вашингтон.
Энас добавил, что условия в Минске его устраивают. Он заметил, что в хоккейном клубе «Динамо» сделали все для того, что нападающий мог наслаждаться жизнью. К слову, супруга хоккеиста почеркнула, что ей тоже очень нравится белорусская столица. Она отметила приветливых людей, а также местную культуру.
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