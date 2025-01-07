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Американский нападающий ХК «Динамо-Минск» Энас сравнил Минск с Вашингтоном

Американский нападающий, играющий за ХК «Динамо-Минск», сказал о впечатлениях от Минска.

Источник: Комсомольская правда

Американский нападающий ХК «Динамо-Минск» Сэм Энас сравнил Минск с Вашингтоном, пишет агентство «Минск-Новости».

Энас обратил внимание на то, что в Минске царит потрясающая рождественская атмосфера, добавив, что все очень нарядно украшено, повсюду звучит музыка. Он добавил, что вместе со своей женой Грэйс гуляли по ярмарке, где попробовали классные колбаски-гриль.

— А один из продавцов узнал меня и угостил шашлыком с напитком — было очень вкусно! — признался нападающий.

Кроме того, он признался, что его очень впечатляют исторические здания.

— Чем-то этот город напоминает Вашингтон.

Энас добавил, что условия в Минске его устраивают. Он заметил, что в хоккейном клубе «Динамо» сделали все для того, что нападающий мог наслаждаться жизнью. К слову, супруга хоккеиста почеркнула, что ей тоже очень нравится белорусская столица. Она отметила приветливых людей, а также местную культуру.

Ранее мы узнали, что произошло после драматичной победы белоруски Арины Соболенко в финале турнира в Брисбене над россиянкой Полиной Кудерметовой: «Это была агрессивная игра».

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