Американский нападающий ХК «Динамо-Минск» Энас сравнил Минск с Вашингтоном

Энас добавил, что условия в Минске его устраивают. Он заметил, что в хоккейном клубе «Динамо» сделали все для того, что нападающий мог наслаждаться жизнью. К слову, супруга хоккеиста почеркнула, что ей тоже очень нравится белорусская столица. Она отметила приветливых людей, а также местную культуру.