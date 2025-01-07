Учет воды: Казахстан и Узбекистан автоматизируют гидропосты

«Отметим, что определены только первые 10 участков. В целом, мы планируем автоматизировать все основные гидропосты и обеспечить полную прозрачность учета воды. Этот вопрос мы активно продвигаем и в переговорах с нашими кыргызскими и таджикскими коллегами» Вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.