Учет воды: Казахстан и Узбекистан автоматизируют гидропосты

Напомним, ранее Казахстан и Узбекистан определили 10 участков в бассейне реки Сырдарья, на которых будут установлены системы автоматизированного учета воды. 5 из них находятся на территории нашей страны, еще 5, соответственно, на территории Узбекистана.
На сегодня стороны ведут переговоры с международными финансовыми организациями. Общее техническое задание по проекту разрабатывает Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ).
«Отметим, что определены только первые 10 участков. В целом, мы планируем автоматизировать все основные гидропосты и обеспечить полную прозрачность учета воды. Этот вопрос мы активно продвигаем и в переговорах с нашими кыргызскими и таджикскими коллегами» Вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.