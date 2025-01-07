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Учет воды: Казахстан и Узбекистан автоматизируют гидропосты

Казахстан и Узбекистан согласовали разработку технического задания для автоматизации учета воды реки Сырдарья, передает DKnews.kz.

Источник: МЭПР РК

Напомним, ранее Казахстан и Узбекистан определили 10 участков в бассейне реки Сырдарья, на которых будут установлены системы автоматизированного учета воды. 5 из них находятся на территории нашей страны, еще 5, соответственно, на территории Узбекистана.

На сегодня стороны ведут переговоры с международными финансовыми организациями. Общее техническое задание по проекту разрабатывает Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ).

«Отметим, что определены только первые 10 участков. В целом, мы планируем автоматизировать все основные гидропосты и обеспечить полную прозрачность учета воды. Этот вопрос мы активно продвигаем и в переговорах с нашими кыргызскими и таджикскими коллегами» Вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.