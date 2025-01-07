Гостями Кремлевской елки стали дети участников СВО из Хабаровска

На одном из самых красивых новогодних праздников в России смогли побывать дети участников специальной военной операции из Хабаровска. Их пригласили на Кремлевскую ёлку, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
В Кремлёвском дворце дети погрузились в волшебную атмосферу. Они участвовали в играх и конкурсах, получили новогодние подарки.
Одним из самых ярких впечатлений стал просмотр сказки «Щелкунчик».
Поездку организовал Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» совместно с правительством края.