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Гостями Кремлевской елки стали дети участников СВО из Хабаровска

Дети участников спецоперации посмотрели «Щелкунчика» в Кремлевском дворце и получили подарки на Новый год.

Источник: Правительство Хабаровского края

На одном из самых красивых новогодних праздников в России смогли побывать дети участников специальной военной операции из Хабаровска. Их пригласили на Кремлевскую ёлку, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

В Кремлёвском дворце дети погрузились в волшебную атмосферу. Они участвовали в играх и конкурсах, получили новогодние подарки.

Одним из самых ярких впечатлений стал просмотр сказки «Щелкунчик».

Поездку организовал Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» совместно с правительством края.