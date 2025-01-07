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Дмитрий Демешин поздравил жителей Хабаровского края с Рождеством

В своих социальных сетях губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил жителей региона с Рождеством.

Источник: Пресс-служба губернатора Хабаровского края

В своих социальных сетях губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил жителей региона с Рождеством.

Глава региона подчеркнул важность этого светлого праздника как времени для проявления взаимной поддержки и добрых дел, наполняющих жизнь радостью. Он отметил стойкость и силу духа хабаровчан, способных преодолевать любые трудности.

Демешин также напомнил о поддержке края в отношении военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей, а также о помощи жителям Донбасса. Губернатор пожелал всем мира, любви и добра.

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