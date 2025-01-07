Дмитрий Демешин поздравил жителей Хабаровского края с Рождеством

В своих социальных сетях губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил жителей региона с Рождеством.
Глава региона подчеркнул важность этого светлого праздника как времени для проявления взаимной поддержки и добрых дел, наполняющих жизнь радостью. Он отметил стойкость и силу духа хабаровчан, способных преодолевать любые трудности.
Демешин также напомнил о поддержке края в отношении военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей, а также о помощи жителям Донбасса. Губернатор пожелал всем мира, любви и добра.