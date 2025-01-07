«Сибирь» уступает важному сопернику в борьбе за плей-офф

Игра получилась крайне напряжённой, и исход встречи решил всего лишь один гол. До матча «Сибирь» находилась в прекрасной форме, выиграв предыдущие пять матчей подряд. В отличие от соперников, «Нефтехимик» перед этой встречей не знал вкуса победы целых шесть игр. Несмотря на хороший стартовый импульс, «Сибирь» не смогла реализовать свои моменты. По словам главного тренера команды Вадима Епанчинцева, команде не хватило забитого гола в формате 5 на 5. Хотя моментов было немного, они всё-таки возникали. Но из-за ряда удалений и проблем с дисциплиной «Сибирь» потеряла контроль над игрой. Несмотря на борьбу до последних секунд, сибиряки уступили.