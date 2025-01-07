«Сибирь» уступает важному сопернику в борьбе за плей-офф

Игра получилась крайне напряжённой, и исход встречи решил всего лишь один гол. До матча «Сибирь» находилась в прекрасной форме, выиграв предыдущие пять матчей подряд. В отличие от соперников, «Нефтехимик» перед этой встречей не знал вкуса победы целых шесть игр. Несмотря на хороший стартовый импульс, «Сибирь» не смогла реализовать свои моменты. По словам главного тренера команды Вадима Епанчинцева, команде не хватило забитого гола в формате 5 на 5. Хотя моментов было немного, они всё-таки возникали. Но из-за ряда удалений и проблем с дисциплиной «Сибирь» потеряла контроль над игрой. Несмотря на борьбу до последних секунд, сибиряки уступили.
«В конце никто не хотел уступать, эмоции зашкаливали. Сегодня никого нельзя винить, будем готовиться к следующим матчам», — прокомментировал итог встречи наставник ХК «Сибирь» Вадим Епанчинцев.
Победив новосибирцев со счётом 2:1, хоккеисты из Нижнекамска сравнялись с «Сибирью» по количеству очков в нынешнем сезоне — теперь у обеих команд по 39 баллов. Тем не менее, «Сибирь» занимает более высокую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, находясь на восьмом месте благодаря дополнительным показателям. При этом стоит учесть, что «Нефтехимик» провёл на две игры больше. Это поражение стало серьёзным ударом по амбициям «Сибири» в борьбе за место в плей-офф. Теперь команде предстоит мобилизоваться и реабилитироваться в предстоящих матчах.
Ранее мы сообщали, что «Сибирь» одержала четвёртую победу подряд после матча с «Амуром».
Глеб Хаистов