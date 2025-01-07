Губернатор Михаил Котюков поздравил красноярцев с Рождеством Христовым

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поздравил православных земляков с Рождеством Христовым. Поздравления глава региона опубликовал в своих социальных сетях.
Михаил Котюков написал, что Рождество — это праздник, который помогает объединиться и напоминает о том, как важно верить и быть милосердным. Губернатор пожелал красноярцам теплоты и домашнего уюта, успеха во всех добрых начинаниях, крепкого здоровья и счастья.
Напомним, в Красноярске самое крупное праздничное богослужение прошло в храме Рождества Христова на улице Щорса. Там побывала и фотокорреспондент «КП-Красноярск». Фото можно посмотреть здесь. Всего, по данным полиции, праздничные службы прошли в 95 храмах края и собрали больше 12 тысяч человек.