Губернатор Михаил Котюков поздравил красноярцев с Рождеством Христовым

Напомним, в Красноярске самое крупное праздничное богослужение прошло в храме Рождества Христова на улице Щорса. Там побывала и фотокорреспондент «КП-Красноярск». Фото можно посмотреть здесь. Всего, по данным полиции, праздничные службы прошли в 95 храмах края и собрали больше 12 тысяч человек.