Тарифы ЖКХ в Краснодарском крае поднимутся в 2025 году

В Краснодарском крае планируется повышение тарифов на ЖКХ. По предварительным оценкам, средний рост составит 12%. Об этом сообщает 93.RU со ссылкой на краевой департамент госрегулирования тарифов.
С 1 июля 2025 года для жителей края вырастут цены на электроэнергию, газ и тепло. Стоимость электроэнергии для городского населения повысится на 12,6%, для сельского населения и владельцев домов с электроплитами и электроотоплением — на 12,4%.
Тарифы на теплоснабжение и газ для основных поставщиков в Краснодаре будут снижены. Однако окончательные тарифы для населения могут быть скорректированы после первого квартала 2025 года.
«С 1 июля 2025 года ожидается индексация ФАС России оптовой цены газа для населения Краснодарского края на 10,3%, тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям края на 11,3%» — рассказали в ведомстве.
Тарифы на холодную воду и водоотведение устанавливают органы местного самоуправления. Так в Краснодаре планируется увеличение тарифа на холодную воду до 51,25 рубля за кубометр, на водоотведение — до 40,37 рубля.