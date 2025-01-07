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Тарифы ЖКХ в Краснодарском крае поднимутся в 2025 году

На Кубани тарифы ЖКХ вырастут на 12% с 1 июля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае планируется повышение тарифов на ЖКХ. По предварительным оценкам, средний рост составит 12%. Об этом сообщает 93.RU со ссылкой на краевой департамент госрегулирования тарифов.

С 1 июля 2025 года для жителей края вырастут цены на электроэнергию, газ и тепло. Стоимость электроэнергии для городского населения повысится на 12,6%, для сельского населения и владельцев домов с электроплитами и электроотоплением — на 12,4%.

Тарифы на теплоснабжение и газ для основных поставщиков в Краснодаре будут снижены. Однако окончательные тарифы для населения могут быть скорректированы после первого квартала 2025 года.

«С 1 июля 2025 года ожидается индексация ФАС России оптовой цены газа для населения Краснодарского края на 10,3%, тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям края на 11,3%» — рассказали в ведомстве.

Тарифы на холодную воду и водоотведение устанавливают органы местного самоуправления. Так в Краснодаре планируется увеличение тарифа на холодную воду до 51,25 рубля за кубометр, на водоотведение — до 40,37 рубля.

ЖКХ