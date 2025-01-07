Рост заболеваемости гриппом наблюдается в Нижегородской области

Более 8 тысяч случаев респираторных инфекций зарегистрировано в Нижегородской области за неделю, с 30 декабря 2024 года по 5 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
«В рамках мониторинга за возбудителями ОРВИ за неделю обследовано порядка 6,5 тысяч человек: доминирует риновирус, микоплазма и сезонные коронавирусы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличивается доля вирусов гриппа, и преобладает вирус гриппа А (H1N1)2009.
«Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к осложнениям», — предупреждает Роспотребнадзор.
В ведомстве напомнили, что вирус передается воздушно-капельным путем при кашле и чихании. Заболевание характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и поражением дыхательных путей. Грипп способен за сутки прогрессировать до развития тяжелых осложнений, наиболее частое из которых — пневмония (составляет 65% всех осложнений и может приводить к летальным исходам).
Коронавирусная инфекция также сохраняет свою актуальность в регионе: за неделю зарегистрирован 191 случай COVID-19 — в 2,6 раза меньше, чем за предыдущую неделю.