Рост заболеваемости гриппом наблюдается в Нижегородской области

В ведомстве напомнили, что вирус передается воздушно-капельным путем при кашле и чихании. Заболевание характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и поражением дыхательных путей. Грипп способен за сутки прогрессировать до развития тяжелых осложнений, наиболее частое из которых — пневмония (составляет 65% всех осложнений и может приводить к летальным исходам).