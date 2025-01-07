Горку, где разбился подросток, ликвидировали в Красноярске

Городские службы начали активную работу по ликвидации несанкционированных мест для катания.
Особое внимание было уделено опасному склону в районе Черемушек, где местные школьники организовали стихийную «тюбинговую трассу». По информации районной администрации, на данном участке уже зафиксирован случай травмирования ребенка из-за крутого обрыва.
Для предотвращения несчастных случаев коммунальные службы проводят обработку опасных склонов песком. Администрация города призывает жителей пользоваться только сертифицированными ледовыми городками, где созданы все необходимые условия для безопасного катания на ледянках.
Ранее сообщалось, что юный красноярец пострадал во время катания.