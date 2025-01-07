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Житель Норильска запускал фейерверк из окна дома

Мужчине грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Житель Норильска запускал фейерверк из окна многоквартирного дома. Полицейские нашли мужчину и составили на него материал, сообщают в управлении МВД России по Красноярскому краю.

В соцсетях завирусился ролик, снятый в Норильске в ночь с 31 декабря на 1 января. Судя по кадрам, некий мужчина запускает салюты прямо из окна второго этажа многоквартирного дома на улице Нансена.

Полицейские нашли нарушителя, им оказался 59-летний местный житель. В отношении мужчины составлен материал по 20.4 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности). Норильчанину грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Ранее мы уже писали о том, что полицейские в Красноярске оштрафовали мужчину за запуск фейерверка из движущегося автомобиля.