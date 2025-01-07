Что нам делать с длинными выходными

Мне кажется, я очень даже хорошо все придумала. А против могут быть только те, кто всегда против. Как Баба-Яга. Кто считает, что не надо ничего переносить, а надо просто сократить выходные. И на шестидневку еще всех перевести. И на десятичасовой рабочий день. А чтобы жизнь медом не казалась. А то и так, понимаете ли, никто работать не хочет. А вот японцы… А что японцы? Я у них в производственном календаре, кстати, 15 выходных в будни насчитала за 2024 год. Ровно столько же, сколько было у нас. А в наступившем году у этих самураев в будни будет на один выходной больше, чем в России! А в США, например, таких праздников вообще на три полные недели набежит. Скажут, зато там отпусков нормальных нет. Есть, но рассчитывается индивидуально, в зависимости от условий контракта, должности и стажа.