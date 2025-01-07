Врио губернатора Ростовской области поздравил жителей Дона с Рождеством

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил жителей Дона с Рождеством Христовым. Пост был опубликован в Telegram.
— Поздравляю православных верующих с Рождеством Христовым! Рождество — семейный праздник. Желаю вам провести его в теплом кругу родных и близких. Наши традиции играют важную роль в укреплении семейных ценностей, — написал Юрий Слюсарь.
Глава донского правительства пожелал веры, надежу и благополучия, а также подчеркнул, что все жители области постоянно молятся за защитников, которые делают все для скорейшей победы.