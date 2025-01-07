В Воронежской области перед Новым годом выдворили из России 17 мигрантов

В результате 17 иностранных граждан, в отношении которых возбудили административные дела, признали виновными в нарушении закона. В итоге их понудили выехать за пределы России самостоятельно под контролем сотрудников силовых органов. Но перед этим каждый из нарушителей должен был выплатить штраф — 2 тысячи рублей.