В Воронежской области перед Новым годом выдворили из России 17 мигрантов

В декабре 2024 года в Кантемировском районном суде рассмотрели 17 дел о нарушении мигрантами режима пребывания в России. В ходе разбирательства выяснили, что иностранцы уклонялись от выезда на родину. Хотя срок действия их миграционных карт истек.
В результате 17 иностранных граждан, в отношении которых возбудили административные дела, признали виновными в нарушении закона. В итоге их понудили выехать за пределы России самостоятельно под контролем сотрудников силовых органов. Но перед этим каждый из нарушителей должен был выплатить штраф — 2 тысячи рублей.