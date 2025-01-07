Более тысячи домов в Кневичах остались без воды

Более тысячи домов в селе Кневичи остались без воды. Прокуратура Артема организовала проверку по факту повреждения водовода, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Утром во вторник, 7 января, в ходе земляных работ в районе СНТ «Шахтер» повредился водовод. В результате без водоснабжения остались 25 многоквартирных и свыше тысячи частных домов. Аварийная бригада КГУП «Приморский водоканал» занимается ремонтными работами.
Прокуратура Артема примет комплекс мер в соответствии с законом по результатам проверки. Фактическое восстановление водоснабжения поставлено на контроль. Отдельное внимание уделено вопросу перерасчета платы за фактически непотребленные объемы коммунального ресурса и подвозу воды населению.
Напомним, коммунальная авария оставила без водоснабжения жителей многоквартирных домов и частного сектора в приморском Дальнереченске 30 декабря. Своевременно был организован подвоз воды. Прокуратура провела проверку по факту аварийного отключения.