Более тысячи домов в Кневичах остались без воды

Утром во вторник, 7 января, в ходе земляных работ в районе СНТ «Шахтер» повредился водовод. В результате без водоснабжения остались 25 многоквартирных и свыше тысячи частных домов. Аварийная бригада КГУП «Приморский водоканал» занимается ремонтными работами.