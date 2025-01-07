Жителям Новосибирска пообещали вернуть сетевые поездки с 7 февраля 2025

Напомним, ранее держатели ЕТК (единой транспортной карты) при пересадке с троллейбуса или трамвая на другой троллейбус или трамвай в течение часа, совершали вторую поездку абсолютно бесплатно. Сейчас опция не доступна, так как новое оборудование тестируется и синхронизируется с базой данных, а на это требуется около пяти недель.